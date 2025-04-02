Tarım Kredi marketlerine akın var: 1 alana 1 bedava kampanyası başladı

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Tarım Kredi Marketleri, vatandaşların bütçesine katkı sağlamak amacıyla dev bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında tam 90 üründe indirim uygulanacak.

Tavuk but çeşitlerinde yapılan kampanyayla fiyatlar 79 TL’ye kadar düştü. Bunun yanı sıra Anadolu Ayçiçek yağı 134,90 TL, makarna çeşitleri 17,90 TL, kaşar peyniri ise 139,90 TL'den satışa sunuluyor.

1 ALANA 1 BEDAVA FIRSATI BAŞLADI

Tarım Kredi Marketlerde vatandaşların en sevdiği kampanyalardan biri olan "1 alana 1 bedava" fırsatı da başladı.

Özellikle şekerleme ve sakızlarda geçerli olan kampanya, 15 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek.