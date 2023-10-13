Tarım Kredi'de görülmemiş indirim! Yağ 39.00, Kıyma 96.90, Tavuk 51.90 TL.. Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, birçok üründe indirim yaptı. Şarküteri, peynir çeşitleri, temizlik ürünleri ve çok daha fazlasında fiyatlar indi.

ensonhaber.com Fiyat ve ürün çeşitliliği açısından milyonların tercih ettiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni kampanyalarını duyurdu. Tarım Kredi marketlerinde indirim fırsatlarını yakalamak isteyenler, kataloglara göz atıyor. Alışveriş yapacak olanlar, cumhuriyet indirimleri hakkında detayları inceliyor. Sabah 09.00- Akşam 22.00 arasında hizmet veren Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde et, tavuk, peynir, bakliyat, deterjan gibi birçok üründe fiyatlar düştü. İşte kaçırılmayacak fırsatlar...