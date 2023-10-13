Tarım Kredi'de görülmemiş indirim! Yağ 39.00, Kıyma 96.90, Tavuk 51.90 TL..

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Fiyat ve ürün çeşitliliği açısından milyonların tercih ettiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni kampanyalarını duyurdu.
Tarım Kredi marketlerinde indirim fırsatlarını yakalamak isteyenler, kataloglara göz atıyor.
Alışveriş yapacak olanlar, cumhuriyet indirimleri hakkında detayları inceliyor.
Sabah 09.00- Akşam 22.00 arasında hizmet veren Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde et, tavuk, peynir, bakliyat, deterjan gibi birçok üründe fiyatlar düştü.
İşte kaçırılmayacak fırsatlar...