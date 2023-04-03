Taş gibi yoğurt oluyor! Jersey sütü nedir, sağlıklı mı? Jersey sütü ve inek sütü farkı nedir? Ev yapımı yoğurt sevenlerin favorisi olan Jersey sütü, besin değerleri ve tadıyla nam salmış bir süttür. Safkan Jersey ineklerinden elde edilen sütün normal süte göre farkı ve detayları merak ediliyor. Peki, Jersey sütü nedir? Jersey sütü sağlıklı mı, farkı ne? Jersey sütü fiyatı ne kadar? Jersey sütü faydaları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Markette satılan hazır yoğurtları almak yerine çiğ sütten ev yapımı yoğurt yapmak son yıllarda daha çok tercih ediliyor.

Özellikle anneler kendi mayaladıkları süt ile yoğurt yaparak hem daha ekonomik hem de daha sağlıklı bir yol izliyor.

Ev yapımı yoğurdun tadı da besin değerleri de bir başka oluyor tabi. Yoğurt mayalarken genellikle inek ve manda sütü tercih ediliyor. Çiğden alınan süt kaynatılarak bir miktar maya ile dinlendirilmeye bırakılıyor.

Son günlerde alışılagelen sütlerden vazgeçirecek bir süt gündemde: Jersey sütü...

Taş gibi ve bol kaymaklı yoğurt yapmak isteyenlerin tercih ettiği Jersey sütü oldukça merak konusu.

Normal inek sütünden farkı, fiyatı, besin değerleri ve faydaları araştırılan Jersey sütü nedir sorusuna yanıt aradık.

İşte Jerse sütü hakkında bilgiler...

Jersey sütü nedir

Jersey, süt veren inek türlerinden birisidir. Anavatanı Jersey Adaları'dır. Safkan bir tür olan Jersey inekleri, süt verimliliği bakımından oldukça gözdedir.

Yapılan araştırmalara göre Jersey ırkı inekler, diğer ırklara göre %32 daha az su tüketiyor. %11 daha az meraya ihtiyaç duyuyor, sıradan bir araziyle idare edebiliyor. Buna rağmen daha yağlı ve fazla miktarda süt üretebiliyor.

Jersey sütünün farkları

Jersey ırkı inekler kalsiyum, protein ve yağ oranı açısından dünyadaki en kaliteli süt üreten sığır ırkıdır. Ortalama inek sütüyle karşılaştırıldığında; Jersey sütünün besin değeri %15 daha fazla protein, %18 daha fazla kalsiyum ve %10 daha fazla fosfor içerir.

Jersey sütü, diğer inek sütlerine göre biraz daha sarı bir renktir.

Yağ oranı ve besin değeri sütlerden daha yüksek olan Jersey sütü yoğun kıvamı ve lezzeti ile kolaylıkla ayırt ediliyor.

Jersey sütü faydaları

İçerisinde çinko, iyot, B12, B6, B2 gibi besin değerlerini bulunduran, ayrıca araşidonik asit ve linoleik asit gibi esansiyel yağ asitleri içeren Jersey inek sütünün birçok faydası bulunuyor:

Vitamin, mineral, yağ asiti içerikleri sayesinde beyin gelişimine fayda sağlıyor.

Protein, kalsiyum ve fosfor içeriği sayesinde kan basıncının dengelenmesine yardımcı oluyor. Kalp ve damar sağlığını destekliyor.

Yoğun yağ içeriği sayesinde çok daha lezzetli bulunuyor.

A2 süt grubunda olan Jersey sütü, diğer sütlere göre şişkinlik hissinin daha az olmasını sağlıyor.

Jersey sütten yapılan yoğurt prebiyotik bakteriler açısından zengin oluyor ve sindirim sistemini destekliyor.