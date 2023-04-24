Taş gibi yoğurt sırrı buymuş! Eltiler bu tarifi vermiyor! İşte o mayalama taktiği... Ev yoğurdu yapmak isteyen ancak mayalama işinde pek başarılı olmayanlar için sırrı açıklıyoruz! İşte bundan sonra bütün sütleriniz mayalanınca taş gibi yoğurt olacak....

Dışarıdaki yoğurtlara güvenmeyenler, genellikle çiğ süt almayı ve kendileri mayalamayı tercih ediyor.

Yoğurt mayalamak kulağa çok basit gibi gelse de, bazen sonu hüsran olabiliyor.

Yoğurt nasıl mayalanır sorusuna herkesin farklı yolları ve yöntemleri cevap oluyor. Bu noktada istenilen "taş gibi" bir yoğurt ise, püf noktasını anlatıyoruz.

İyi bir yoğurt yapmak için en önemlisi taze ve yağlı bir süt seçmeniz; Jersey sütü önerimiz.

Hemen ardından bu şekilde mayalarsanız, bir kez yiyen tarifini soracak eminiz! Açıklıyoruz...

Taş gibi tutan yoğurt mayası

Ocağa altığınız sütünüzü kaynamaya başlayana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra taşmadan altını kapatın. Bu esnada fırınınızı ısıtın ve kapatın. Süt soğuyana kadar fırının sıcaklığı yeterli seviyeye gelecektir.

Sütü havalandırarak karıştırın ve parmağınızı soktuğunuzda 7. saniye yanıyorsa hazır demektir. Ne daha sıcak, ne daha soğuk olmalı.

Diğer yandan mayayı hazırlayalım. 1 litre süte 1 kaşık maya gibi düşünebilirsiniz. Mayayı pürüzsüz olacak şekilde çırpın ve sütün içine döküp karıştırın.

Ardından mayaladığınız kabı fırının içerisine koyun ve soğuyana kadar dokunmayın. Kabın zerine peçete kapatabilirsiniz.

Soğuduktan sonra yani ortalama 4-5 saat akabinde dolaba kaldırın.

2 gün sonra taş gibi yoğurt yemeye hazır olun; Şimdiden afiyetler olsun.