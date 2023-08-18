Tasarım hatası değil! Kilitlerin altındaki o minik delik bakın neyin nesi... Tüm asma kilitlerin altlarında küçük bir delik bulunur. Anahtar girişinin yanındaki minik delik, kimse bilmese de büyük bir görev üstleniyor.

ensonhaber.com Asma kilitler, eşyalarımızı güvende tutmayı sağlar. Kilit kısmının yanındaki minik deliği ise kimsecikler fark etmez. Çoğu zaman tasarım hatası sanılan bu kısım, aslında epey büyük bir göreve sahip. Kimsenin anlam veremediği o delik, bakın ne işe yarıyor... İşte amacı! Asma kilitlerde anahtar yerinin yanındaki küçük delik, örneğin yağmur yağdığında içeri giren suyun tahliye edilmesini sağlar. Ayrıca kar yağdığında, kilitleme mekanizmasının düşük sıcaklıklarda bile donmasını önler ve açılmasını sağlar. Son olarak bu açıklık sayesinde kilit çok daha kolay yağlanabilir.