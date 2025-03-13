Taşıt kredisi limiti 2025: Yeni kredi limiti ne kadar, vade sınırı kaç ay? Hangi araçları kapsıyor?

Haber Merkezi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredileriyle ilgili önemli bir değişikliğe imza attı. Resmi olarak duyurulan yeni düzenlemeyle, özellikle elektrik motorlu taşıt alımlarında kredi limitleri ve vade süreleri güncellendi.

BDDK'nın yayımladığı "Taşıt Kredilerine İlişkin Sınırların Değiştirilmesi" kararı kapsamında, Türkiye’de üretilen elektrikli araçlara yönelik kredi kullanımı yeniden şekillendirildi. Yeni düzenleme ile kredi tutarları ve vade süreleri daha net sınırlarla belirlendi.

Peki yeni taşıt kredi tutarı ne kadar, vade sınırı kaç ay oldu? İşte merak edilenler…

YENİ DÜZENLEME HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de üretilen elektrikli araç almak isteyenler için kredi düzenlemesine gitti. Kurumun internet sitesinde yayımlanan "Taşıt Kredilerine İlişkin Sınırların Değiştirilmesi" kararına göre, elektrik motorlu taşıtların alımında kredi limitleri yeniden belirlendi.

Yapılan bu düzenlemenin, yerli üretimi teşvik etmesi ve vatandaşların elektrikli araçlara erişimini kolaylaştırması bekleniyor.

YENİ TAŞIT KREDİSİ LİMİTLERİ VE VADE SÜRELERİ

Fatura Değeri 2.5 Milyon TL ve Altı: 48 aya kadar vade imkânı sunulacak.

Fatura Değeri 2.5 Milyon TL – 5 Milyon TL Arası: 36 ay vade ile kredi kullanılabilecek.

Fatura Değeri 5 Milyon TL – 7.5 Milyon TL Arası: 24 ay vade uygulanacak.

Fatura Değeri 7.5 Milyon TL Üzeri: Kredi imkanı bulunmayacak.

Ayrıca bu karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında vade sınırlarına ilişkin olarak kredinin kullandırım tarihindeki aynı vadelerin uygulanması kararlaştırıldı.