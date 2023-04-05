Tasları hazırlayın; Şifa yağıyor! Nisan yağmuru biriktirme tarihi ve faydaları... Yılın yalnızca belirli günlerinde yağan Nisan yağmurları, birçok hastalığa derman oluyor. Bu nedenle Nisan yağmuru biriktirmek büyük önem taşıyor.

Yağmur, gökyüzünden yeryüzüne inen şifa kaynağıdır. Bereketi temsil eder ve birçok şeye vesile olur.

Toprağa can verir, bitkiye ömür verir...

Hele ki Nisan yağmurları, hadislerde dahi geçmektedir.

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak toplanan ve kullanılan nisan yağmurlarının insan sağlığına ve ruhuna bin bir faydası olduğu biliniyor.

Rumi Takvime göre, Nisan ayının 2. yarısından 13 Mayıs’a kadar yağmur sularının temiz kaplarda toplanarak biriktirilmesi daha sonra kullanılması adet haline gelmiştir.

Nisan yağmuru toplamak isteyenler, taslarını şimdiden hazırlıyor.

Peki, Nisan yağmuru nasıl toplanır? Nisan yağmuru faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? İşte detaylar...

Nisan yağmuru biriktirme

Nisan yağmurlarının şifalı olduğuna inananlar, yağmur yağarken leğen benzeri geniş ağızlı kapları açık alanlara bırakarak, içine yağmur sularının dolmasını sağlıyor. Bu kaplarda biriken sular, daha sonra bidonlara aktarılarak çeşitli şekillerde kullanılıyor.

Nisan yağmuru faydaları

Peygamber Efendimizin (sav) Nisan yağmurlarındaki şifaya dair Hadis-i Şerif-i aşağıdaki gibidir:

‘’Nisan yağmurunu alınız (toplayınız) Ona; 70 defa Fatiha-i şerife, 70 defa İhlâs-ı şerif, 70 defa Felak suresini, 70 defa Nâs suresini, 70 defa Tesbih duasını (SübhanAllahi vel-hamdüLillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vâllahü ekber ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyıl-azîm) okuyunuz Sonra, 7 gün devamlı olarak sabah akşam birer bardak içiniz. Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenâb-u Hakk’a yemin ederim ki, Cebrâil Bana dedi ki ; “Bu sudan içen kimsenin, cesedinden, damarından, sinirinden, etlerinden, o kimseye ağrı, acı veren rahatsızlığını Cenâb-u Hakk giderir ve o kimseye sıhhat ve afiyet verir’’

Nisan yağmurları demir bakımından zengindir. Böylece, kış boyunca en alt seviyeye inen vücudun demir miktarı, en doğal yoldan geri kazanılabilir.

Saçları uzamayanlar, Nisan yağmurlarıyla yıkanabilir.

Hastalıklardan arınmak isteyenler, Nisan yağmuruyla duş alabilir.