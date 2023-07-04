Tatlı krizi nasıl geçer? Tatlı krizine karşı tüketilebilecek besinler.. Tatlı krizlerine karşı doğal besinleri tüketin. Şeker isteğinizi sağlıklı ve lezzetli gıdalar ile giderin. İşte tatlı krizlerine karşı tüketebileceğiniz sağlıklı ve doğal besinler..

Gün içerisinde veya diyet yaparken bir anda gelen tatlı krizlerini önlemek aslında çok kolay.

Tatlı birçok kişinin hayır diyemeyeceği yiyecek türlerinin başında gelir.

Birçok kişi aniden gelen tatlı krizleri ile başa çıkabilmek için alternetif besinler araştırıyor.

Peki, tatlı krizi nasıl geçer ve tatlı krizine karşı tüketilebilecek besinler nelerdir?

İşte tatlı krizlerine karşı tüketebileceğiniz sağlıklı ve doğal besinler..

Hurma

Birçok tatlı tarifinde şeker yerine alternatif olarak tavsiye edilen hurmayı, günde 5-6 adet yiyerek günlük şeker ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Elma

Gün içerisinde ani şeker ihtiyacı hissettiğinizde sadece 1 tane elma bunu fazlasıyla karşılayacaktır. 1 adet elma ile kan şekeriniz düzenlenecektir.

Bal kabağı

Lif bakımından oldukça zengin bir besin olan bal kabağı şekerin kana daha dengeli ve istikrarlı şekilde karışmasına olanak sağlamaktadır.

Fıstık ve fındık ezmesi

Protein bakımında zengin olan besinleri tüketerek şeker ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Tatlı ihtiyacı hissettiğinizde fındık ya da fıstık ezmesi yiyerek kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz.

Tarçın

Tarçın tüketerek fazla şeker tüketme sorununu ortadan kaldırabiilrsiniz. Tarçın insülin seviyesini dengelemektedir. Tarçını ister toz şeklinde isterseniz çubuk tarçın olarak kaynatarak çay şeklinde tüketebilirsiniz.