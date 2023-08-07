Tatlıpınar Enerji halka arz ne zaman? TATEN kaç lot veriyor, kaç TL? Tatlıpınar Enerji'in (TATEN) borsaya gireceği haberi sonrası vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki, TATEN ne zaman halka arz edilecek? Hisse fiyatı ne kadar? Kaç lot verecek? İşte detaylar...

Sermaye Piyasası Kurulu, Tatlıpınar Enerji'nin halka arz başvurusunu onayladı. Ağaoğlu Şirketler Grubu’na bağlı Tatlıpınar Enerji, Borsa İstanbul’un yeni üyesi olmaya hazırlanıyor. Borsaya girmeye hazırlanan TATEN hakkında araştırmalar da hız kazandı. Tatlıpınar enerji halka arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile alakalı detaylar merak edildi. Türkiye'nin artan elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan Tatlıpınar Enerji paylarının halka arzının yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Peki, Tatlıpınar Enerji halka arz ne zaman? Kaç lot verir? 1 lot ne kadar, kaç TL? İşte detaylar... Halka arz tarihleri Tatlıpınar, halka arz tarihi 10- 11 Ağustos olarak belirlendi. Tatlıpınar, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Hisse fiyatı TATEN, 22.50 TL'den halka arz olacak. Lot sayısı Tatlıpınar şirketi 70,200,000 lot veriyor.