Tavayı sıyırtacak sır! Menemene yumurtayı löp diye atmayın, önce... Her sofrada yer bulan Türk lezzetlerinden menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasıyla gündem olmaya devam ederken, asıl sırrın yumurtada olduğunu biliyor muydunuz...

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Domates, biber, anlaşabilirseniz soğan!

Muhteşem bir şekilde kavrulan sebzeler yumurtayla buluşunca, ekmek banmaya doyulmuyor.

Menemen, kahvaltıların vazgeçilmezi olduğu gibi akşam yemeğinde de çok iyi gidiyor.

Menemenin yapılışına dair birçok farklı yöntem mevcut. Soğanlı mı-soğansız mı tartışması başta olmak üzere her yörenin tarifi farklı olabiliyor.

Ancak asıl lezzet, meğer yumurtayı nasıl eklediğiniz ile alakalıymış.

Menemene yumurta eklersen mutlaka böyle yapın, parmaklarınızı yiyeceksiniz.

Sarısı sonra

Domates suyunu biraz çektikten sonra yumurtanın beyazını menemen harcının içerisine ekleyin ve sürekli olarak karıştırın.

Yumurtanın beyazları piştikten sonra sarısını da üzerine ilave edine ve 1 dakika karıştırdıktan sonra ocaktan alın.

Sarısını sonradan eklemek, kremamsı bir kıvam almasını sağlayacak ve lezzetini arttıracaktır.