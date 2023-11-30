Tavuk sosuna 1 kaşık ekleyin, kebapçıları defterden silin... Evde restoran lezzetinde tavuk yapmak için sosuna eklemeniz gereken 1 kaşıklık sırrı açıklıyoruz.

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Lezzetli, sulu sulu, adeta kebapçı tadında bir tavuk yapmak istiyorsanız, doğru tariftesiniz.

Günlük yemeklerin vazgeçilmezi olan tavuk, bin bir tarifle sofralara gelebiliyor.

Tavuğu pişirmenin sırrı ise sosunda gizli.

İyi bir tavuk sosu yapın, her yiyen tarifi sorsun.

Yoğurt, salça ve baharatlarla hazırlanan sosa, 1 kaşık bu malzemeyi ekleyin.

İşte kebapçıları aratmayacak tavuk sosu malzemeleri...

Kebap gibi tavuk sosu

Tavukları marine ederken 1 kaşık bal eklemek hem yumuşak olmasını hem de güzelce kızarmasını sağlar.

Tatlı tuzlu karışımı, damakları çatlatacak.

Tavuk sosuna bal ekleyenler, lezzetin tadına varacak ve asla vazgeçemeyecek.