Özellikle anne-baba olmaya hazırlananlar tarafından isimler ve anlamları yoğun bir şekilde araştırılmaktadır.
Günümüzün en sık tercih edilen isimleri arasında "Tayyip" ismi bulunmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın da taşıdığı Tayyip ismi, manasıyla dikkat çekmektedir.
Yeni doğan erkek bebeklere konulan Tayyip ismi Kuran-ı Kerim'de de geçmektedir.
Peki, Tayyip ne demek? Tayyip isminin anlamı nedir? İşte manası...
Tayyip ne demek
Tayyip ismi Arapça kökenli bir erkek ismidir. TDK'ya göre Tayyip isminin anlamı iyi, güzel ve temiz kalplidir.
Tayyip, duyuların ve nefsin haz aldığı, güzel, hoş ve lezzetli bulduğu şeyleri ifade eder.