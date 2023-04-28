Tayyip ne demek? Tayyip isminin anlamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taşıdığı "Tayyip" ismi, günümüzün popüler isimleri arasında yer alıyor. Anlamı da sıklıkla merak ediliyor. Peki, Tayyip ne demek? İşte Tayyip kelimesinin anlamı.

Özellikle anne-baba olmaya hazırlananlar tarafından isimler ve anlamları yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Günümüzün en sık tercih edilen isimleri arasında "Tayyip" ismi bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın da taşıdığı Tayyip ismi, manasıyla dikkat çekmektedir. Yeni doğan erkek bebeklere konulan Tayyip ismi Kuran-ı Kerim'de de geçmektedir. Peki, Tayyip ne demek? Tayyip isminin anlamı nedir? İşte manası... Tayyip ne demek Tayyip ismi Arapça kökenli bir erkek ismidir. TDK'ya göre Tayyip isminin anlamı iyi, güzel ve temiz kalplidir. Tayyip, duyuların ve nefsin haz aldığı, güzel, hoş ve lezzetli bulduğu şeyleri ifade eder.