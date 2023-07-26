TBMM açılış tarihi belli oldu! İşte Meclis görüşmelerinin başlayacağı tarih… TBMM 16 Temmuz tarihinde tatile girdi. Meclis’te alınacak olan önemli kararlar için yeni toplantılar merakla bekleniyor. Vatandaşlar Meclis tatilinin ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte Meclis'in açılış tarihi...

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla 1 Temmuz tarihinde tatile girmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 16 Temmuz tarihinde tatile girdi. Vatandaşlar, Meclis'in açılış tarihiyle birlikte yasal düzenlemelerin ne zaman hayata geçirileceğini merakla bekliyor. Toplumun dikkatle takip ettiği ve üzerinde tartışmaların yoğunlaştığı konularda alınacak kararlar, milletvekillerinin geri dönüşüyle birlikte hız kazanacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM tatili kaç gün sürüyor ve ne zaman bitecek? İşte detaylar... Meclis ne zaman açılacak? 16 Temmuz’da tatile giren Meclis, 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak. Partiler bu süreçte olağanüstü talebinde bulundukları takdirde yeterli sayıda katılım sağlanırsa Meclis olağanüstü toplanabilecek.