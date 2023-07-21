TBMM olağanüstü toplantı ne zaman, hangi gün? Tarih belli oldu! 16 Temmuz 2023 tarihinde tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeniden toplanacak. Yakın zamanda gerçekleşecek olan olağanüstü toplantı için araştırmalar başladı. Peki Meclis olağanüstü toplantı ne zaman yapılacak? İşte toplantı tarihi…

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), emekli ve memur maaşlarının kesinleştirilmesinin ardından tatile girdi. 16 Temmuz 2023 tarihinde tatile giren Meclis, çalışmalara 1 Ekim 2023 tarihine kadar ara verdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmak için başvuru sundu. Yeterli sayıda milletvekili imzası ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Vatandaşlar TBMM olağanüstü toplantının detaylarını araştırmaya başladı. Peki TBMM olağanüstü toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar… TBMM olağanüstü toplantı ne zaman? CHP, Saadet Patisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasıyla olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı 25 Temmuz Salı günü saat 15:00'te gerçekleşecek.