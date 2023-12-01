TC Kimlik numarası ezberleme şekline göre hangi zeka türüne sahipsin? TC kimlik numarası ezberleme şeklinizin zeka türünüzü ortaya çıkardığını biliyor muydunuz? İşte TC kimlik numarası ezberleme şekline göre zeka türleri ve özellikleri..

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TC kimlik numarası hayatın her anında ihtiyaç duyulabilecek bir numara olduğu için herkes tarafından ezbere bilinmektedir.

11 haneden oluşan TC kimlik numarası herkes tarafından farklı şekilde ezberlenmiştir.

Kimisi 2+3+2+2+2 şeklinde ezberlerken kimisi 4-3-3 şeklinde ezberleyebiliyor.

Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre ise TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizin zeka türünüz hakkında bilgi verdiği iddia ediliyor.

Peki siz TC kimlik numaranızı ezberleme şekline göre hangi zeka türüne sahipsiniz? İşte TC kimlik numarası ezberleme şekline göre zeka türleri ve özellikleri..

2-3-2-2-2 (Natüralist ve kişisel-içsel zeka)

TC kimlik numarasını bu şekilde ezberleyenler dünyadaki varlıkları çok iyi şekilde ayırt edebilir. Doğal bir zekiliğe sahip olurlar. Genelde mantıklarına göre hareket ederler. Hayatı ve kendilerini sorgulayan bir kafa yapıları vardır. Yetenekli ve pratik insanlardır. Genelde en yeni fikirler bu zeka türüne sahip insanlardan çıkar. Yeniliğe her zaman açıktırlar. Ayrıca aşırı meraklılardır ve her şeyi bilmek isterler.

2-2-2-2-3 (Analitik zeka)

Bu zeka türüne olan kişiler klasik IQ testlerinde başarılıdırlar. Matematiksel işlemleri kolaylıkla yaparlar. Mantıksal örüntüleri ne kadar karmaşık olursa olsun çözmenin yolunu bulur. Bilgisayar programlama – algoritma ve elektronikteki mantıksal kapılar gibi sistemleri rahatlıkla kavrar ve özgün buluşlar yapabilir. Kesin doğru veya yanlış bilgiler daha tatmin edici bulunur. Satranç, dama gibi oyunlarda başarılıdır. Soyut düşünme becerisi oldukça gelişmiştir. Karar verme kabiliyeti oldukça gelişmiştir. Grafik ve istatistik okuma becerisi gelişmiştir.

3-3-3-2 (Müzikal ve dilbilimsel zeka)

Müzikal zekası güçlü olan insanlar kalıpları, ritimleri ve sesleri düşünme konusunda başarılıdırlar. Müzik için güçlü bir uyumları vardır ve genellikle müzikal kompozisyon ve performansta başarılıdırlar. Bu zekaya sahip olan insanlar aynı zamanda kendilerini ifade etmede son derece iyi kişilerdir.

3-3-2-3 (Matematiksel ve sosyal Zeka)

Matematiksel ve sosyal zekası ön planda olan kişiler analitik düşünebilme konusunda iyidirler. Parçaları bir araya getirip sonuç çıkarma konusunda iyidirler. Sayısal alanda, sayısal mesleklerde kendilerini ispat etmiş kişilerin matematiksel zekası ön plandadır.

3-2-2-2-2 (Sosyal ve müzikal zeka)

Yalnızlığı sevmezler. Dışa dönük ve girişken olmaları ile tanınırlar. Herhangi bir toplulukta en popüler olan, yokluğu hissedilen kişilerdir. Neredeyse, günün her anında enerji doludurlar. Yüksek ve pozitif enerjilerini, etraflarındaki insanlara da yansıtırlar. Liderlik özellikleri vardır ve bulundukları ortamı, kolayca etkileri altına alabilirler. İkna kabiliyetleri yüksektir.

4-4-3 (Sorgulayıcı ve sportif zeka)

Sorgulayıcı ve sportif zeka türüne sahip olan kişiler, her şeyin bir nedeni olduğuna inanmaktadır. Bir konu hakkında her şeyi merak edip anında araştırmaya başlarlar. Neden sonuç ilişkisiyle olayları çözmeye çalışırlar. Kendi bedenlerine önem veren ve ruhlarını besleyen kişilerdir. Durağanlığı sevmezler ve sürekli hareket halinde olmayı severler.

4-3-2-2 (Kişisel-içsel ve sosyal zeka)

İçsel zeka, kişinin kendini iyi tanıma ve bunu faydaya dönüştürme becerisiyle alakalıdır. Bu zeka türünü önemli kılan en önemli şey ise beceri ve hedef uyumudur. Yani, içsel zekası gelişmiş olan kişiler, neler yapabileceklerini çok iyi öngörürler. Bu yüzden, başladıkları herhangi bir işte başarılı sonuçlar elde etme ihtimalleri çok yüksektir.