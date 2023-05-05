TC NO'ya ödeniyor! Kızılay 3 bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Kızılay nakdi yardım şartları! Maddi zorluk yaşayan vatandaşların şartları sağlamaları durumunda Kızılay 3 bin lira ödeme yapıyor. Peki, Kızılay yardım başvurusu nasıl yapılır? Kızılay 3 bin TL nasıl alınır, şartları neler?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 şehrimizde büyük yıkım ve can kaybına yol açan iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve yaralarını sarabilmek adına yardım kampanyaları başlatıldı. Bir kampanyada Kızılay tarafından gerçekleştirildi.

Yardım kapsamında, IFRC ve WFP'nin finansman desteğiyle BİZ projesi geliştirildi. Bu kapsamda 3 bin TL tutarında yardım ödemesi yapılıyor.

Peki, Kızılay 3 bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Kızılay 3 bin TL yardımı kimler, nasıl alabilir? İşte detaylar...

Kızılay 3 bin lira yardım başvurusu

Kızılay yardımı için başvuruya ihtiyaç duyulmuyor.

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın deprem öncesinde sağladığı sosyal yardımlardan yararlanan ve deprem bölgesinde ikamet eden en fazla ihtiyaç sahibi durumundaki kişilerin verisi temin edildi.

AFAD’ın kriterlerine göre bina hasar durumu orta ve üstü olarak belirlenen haneler, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veri seti ışığında ve hedefleme çalışmaları kapsamında tekrar incelendi. Bu kapsamda yardım alacak aileler belirlendi.

Hesaplara yatacak

Projenin ilk fazı için belirlen ihtiyaç sahibi hanelerin üyeleri, SMS kanalıyla TCKN’leri üzerinden yatırılan miktar hakkında bilgilendiriliyor.

Nakit transferler Halkbank aracılığıyla yürütülüyor ve yatırılan miktarın tek seferde hesaptan çekilmesi gerekiyor.

Nakdi yardımla ilgili hareketlerin takibi, Kızılaykart platformu üzerinden gerçekleşiyor.

Kızılay yardım şartları

BİZ Projesi, projesi kapsamında deprem bölgesinde yaşayanlar bu yardımdan yararlanacak. SYDV'ler üzerinden başvuruda bulunanların ise engellilik, yaş, cinsiyet ve aile yapısı gibi detaylar dikkate alınacak.