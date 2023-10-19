TCDD resmen duyurdu! Yolcu taşıma kurallarında önemli değişiklik! Biletsiz yolculuk yapmanın cezası.. TCDD yolcu taşıma kurallarında önemli değişikliklere imza attı. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın yaptığı değişiklikler..

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yolcu taşıma kurallarında değişiklikler yapıldığını açıkladı.

TCDD tarafından yapılan değişiklikler arasında bilet iadesi, değişiklik ve açığa alma sürelerindeki artışları, iade kesinti oranlarındaki güncellemeleri ve açık bilet kullanım sürelerindeki değişiklikleri kapsıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın resmi sitesi üzerinden duyurulan değişikliklere göre gişe işlemlerinde, iade işlem süresi son 5 dakikadan 60 dakikaya, bilet değişiklik ve açığa alma süreleri ise 15 dakikadan 75 dakikaya çıkarıldı.

Açık bilet geçerlilik süredi değişti

TCDD açık biletlerle alakalıda değişikliğe gitti. Yapılan değişikliklere göre açık bilet kuponlarının geçerlilik süresi 180 günden 90 güne indirildi.

Fakat düzenleme, bu kararın öncesinde alınan açık biletler için geçerli olmayacak. Önceden alınan biletlerin geçerlilik süresi 180 gün olarak kalacak.

İade kesintilerinde değişiklik

İade işlemlerinin kesinti oranları da değiştirildi. Seferden önce yapılan iadelerde kesinti oranı %10'dan %15'e çıkartıldı. Sefer günü yapılan iadelerde ise kesinti oranı %20'den %35'e yükseltildi.

Biletsiz yolculuk yapmanın cezası arttırıldı

TCDD, biletsiz yolculuk yapan kişilere uygulanan cezaları da artırdı. Yeni kurala göre, biletsiz kişilere uygulanan ceza, tek yön tam standart bilet ücretinin 2 katından 4 katına yükseltildi.