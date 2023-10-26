TCG Anadolu 29 Ekim'de ziyarete açık mı, nerede? Ziyaret günleri ve saatleri!

TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın 'ilk SİHA gemisi' konumunda.
Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek.
Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.
Nisan ayında Sirkeci'ye demir atan TCG Anadolu, meraklılarını kabul etmişti.
SİHA gemisi, yeniden halkla buluşmaya hazırlanıyor.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçen TCG Anadolu, Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.
Peki, TCG Anadolu ziyarete açıldı mı? Nereye geldi? İşte ziyaret saatleri...
TCG Anadolu ziyaret saatleri
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu'nun ziyaret saatlerini duyurdu.
TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, 27 ve 28 Ekim'de İstanbul Sarayburnu'nda bir kez daha halkın ziyaretine açılacak.