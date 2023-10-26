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TCG Anadolu 29 Ekim'de ziyarete açık mı, nerede? Ziyaret günleri ve saatleri!

TCG Anadolu 29 Ekim'de ziyarete açık mı, nerede? Ziyaret günleri ve saatleri! Dünyanın il SİHA gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yeniden ziyarete açılacak. Gezmek isteyenler ise "TCD Anadolu nerede, açık mı, ziyaret saatleri" başlıklarını merak ediyor.