TCG Anadolu gemisi özellikleri neler? TCG Anadolu gemisi kaç metre? TCG Anadolu Gemisi özellikleri vatandaşların gündeminde yer aldı. Yerli SİHA ve İHA'ları taşıyacağı bilinen TCG Anadolu gemisinin tanıtım ve açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Peki TCG Anadolu gemisi özellikleri neler?

TCG Anadolu Gemisinin özellikleri sık sık sorgulanıyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak bilinen TCG Anadolu Gemisi'nin uzunluğu da araştırılanlar arasında yer aldı. İlgiyle takip edilen gemi bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Peki TCG Anadolu gemisi özellikleri neler?

TCG Anadolu gemisi özellikleri neler?

TCG Anadolu gemisi özellikleri yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamalara göre araç güvertelerinde 27 zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 13 tank, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak bulunuyor. Yani gemi toplamda 94 araç taşıyabilmekte.

Ayrıca TCG Anadolu gemisinin uçuş güvertesinde 10 helikopter ya da 11 adet SİHA konuşlandırılabileceği bilgisi de yer aldı.

Söz konusu açıklamalara göre hangarda da 19 helikopter ya da 30 SİHA taşınmış olabilecek. TCG Anadolu gemisinde tam teşekküllü hastane de bulunuyor. Sağlık konusunda başarılı olduğu bilinen gemide 2 ameliyathane de yer almakta.

TCG Anadolu gemisi kaç metre?

Geminin boyunun ve genişliğinin 232x32 metre olduğu biliniyor.

TCG Anadolu'nun diğer özellikleri ise şöyle:

Geminin azami yüksekliği: 58 metre

Ağır yük garajı: 1.410 m²

Hafif yük garajı: 1.880 m²

Gemi havuzu: 1.165 m²

Maksimum süratı: 21 knots

Hareket siası: 9.000 mil

Hangar: 900 m²

Uçuş güvertesi: 5.440 m²

Savaş uçağı kapasitesi: 6 tane savaş uçağı

Taarruz helikopteri kapasitesi: 4 tane T-129 Atak