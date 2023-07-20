TDK GÜNCEL 2023: Unvan mı, Ünvan mı? İşte doğru yazılışı!

Yazım yanlışları, birçok insanın çilesi oluyor...

Türk Dil Kurumu (TDK) kelimelerin doğru yazılış şekillerini resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor.

Güncel Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti.

Doğrusu artık "Ünvan"

Halk arasında sıklıkla yazım hatası yapılan sözcüklerden biri olan "ünvan/unvan" listede yer aldı.

TDK verilerine göre uzun zamandır doğru yazım şekli unvan olarak kabul ediliyordu. Ancak son değişiklikle "ünvan" olarak kullanılacak.

İşte yazımı değişen sözcükler...

Doğubeyazıt > Doğubayazıt

Unvan > Ünvan

Çiğ börek > Çi börek

Horon vurmak > Horon tepmek

Yeşilzeytin > Yeşil zeytin

Yakan top > Yakantop

Kayyum > Kayyım

Sultan efendi > Sultanefendi

Yeşilbiber > Yeşil biber

Boy bos > Boy pos

Yürük > Yörük