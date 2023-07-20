TDK GÜNCEL 2023: Unvan mı, Ünvan mı? İşte doğru yazılışı!

Yazım yanlışları, birçok insanın çilesi oluyor...
Türk Dil Kurumu (TDK) kelimelerin doğru yazılış şekillerini resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor.
TDK Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti.
Doğrusu artık "Ünvan"
Halk arasında sıklıkla yazım hatası yapılan sözcüklerden biri olan "ünvan/unvan" listede yer aldı.
TDK verilerine göre uzun zamandır doğru yazım şekli unvan olarak kabul ediliyordu. Ancak son değişiklikle "ünvan" olarak kullanılacak.
İşte yazımı değişen sözcükler...
Doğubeyazıt > Doğubayazıt
Unvan > Ünvan
Çiğ börek > Çi börek
Horon vurmak > Horon tepmek
Yeşilzeytin > Yeşil zeytin
Yakan top > Yakantop
Kayyum > Kayyım
Sultan efendi > Sultanefendi
Yeşilbiber > Yeşil biber
Boy bos > Boy pos
Yürük > Yörük