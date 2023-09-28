Tedbirlerinizi alın! Yeni zeytinyağı fiyatları dudak uçuklatacak… Zeytinyağı, sofralarımızın sağlık ve lezzet kaynağı olarak uzun yıllardır bilinirken, bu sefer zamlarla gündeme geliyor. Türkiye'de yaşanan doğal afetler ve iklim olayları zeytinyağı üretimini olumsuz etkiledi ve bu da önümüzdeki günlerde büyük fiyat artışlarına neden olabilir.

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Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde yaşanan sel felaketi ve diğer iklim olayları, zeytinyağı üretiminde aksamalara yol açtı.

Bu nedenle sektör temsilcileri, zeytinyağı fiyatlarının önümüzdeki günlerde yüksek seviyelere ulaşabileceği konusunda vatandaşları uyarıyorlar.

Zeytinyağı, sağlığa olan olumlu etkileri ve mükemmel lezzetiyle bilinir. Ancak, bu sefer fiyatlarının yükseleceği haberi sofralardaki keyfi gölgede bırakabilir.

Bu nedenle sektör temsilcileri, zeytinyağı fiyatlarının önümüzdeki günlerde yüksek seviyelere ulaşabileceği konusunda vatandaşları uyarıyorlar.

Fiyatlar uçacak!

Bozova Ziraat Odası Başkanı Müslüm Okan, zeytinyağı üretimi ve fiyatları hakkında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Bozova'da, yıllardır zeytin üretimiyle geçinen çiftçilerimiz, bu yıl sel ve dolu felaketleri nedeniyle hasat yapamadılar. Bu durum, gelir kaynaklarını kaybetmelerine neden oldu.”

5 bin TL'yi bulabilir!

Bozova Ziraat Odası Başkanı Müslüm Okan'ın yaptığı açıklamalar, zeytin üretimindeki sorunların hem üreticileri hem de tüketicileri olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor.

Başkan Okan, zeytin veriminin düşmesinin yanı sıra zeytin fiyatlarının da yükselebileceğini belirtiyor. Özellikle şu örnekle durumu açıklıyor: Geçen yıl 20 litrelik bir zeytin tenekesinin fiyatı 2.500-3.000 TL iken, bu yıl bu rakamın 5.000 TL'ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, fırsatçılar bu durumu kullanarak daha yüksek fiyatlarla zeytinyağını tüketiciye sunabilirler. Üreticiler "zeytin yok" dediğinde, market sahipleri aynı tenekeleri daha yüksek fiyatlarla satabilirler ki bu durum vatandaşların cebinden fazladan para çıkmasına neden olabilir.