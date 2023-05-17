Tek gözünüz kanlanıyorsa dikkat! Sebebi çok başka... Sıklıkla göz kanlanması yaşıyorsanız, vücudunuz size bir şeyler anlatmak istiyor olabilir. Özellikle tek gözün kanlanması durumu, hastalıkların habercisi sayılabilir. İşte göz kanlanmasının asıl nedenleri...

Sağlık problemleri genellikle ön belirtilerle ortaya çıkar. Son yıllarda en sık rahatsızlık yaşanan organlardan biri de göz.

Gerek akıllı telefonlar, gerek masa başı işler derken saatlerce tek bir noktaya odaklanmak ve sağlıksız ışıklar, göz sağlığını tehdit ediyor. Gözde kanlanma, bir sorun olduğunun ilk habercisi olarak ortaya çıkıyor.

Göz akını oluşturan tabakanın üzerinde bulunan kılcal damarlar çeşitli nedenlere bağlı olarak genişleyebilir veya çatlayabilir. Bunun sonucunda bu damarlar, normale göre daha kırmızı renkte görünür. Bu durum da göz kanlanması veya göz kızarıklığı olarak adlandırılır.

Göz kanlanması, genellikle endişe edilen bir durum değildir ancak sıklıkla tekrarlanıyorsa üstüne düşmekte fayda vardır.

Altında yatan nedenlerin araştırılması, göz kanlanmasının ardında saklanan hastalıkların teşhisinde kritiktir.

Peki, göz kanlanması neden olur? Göz kanlanması neyin belirtisi? İşte ayrıntılar...

Göz kanlanması nedenleri

Uzun süre odaklanmak, yüksek basınç ile öksürmek, uykusuzluk gibi pek çok sebep, gözlerin kanlanmasına neden olabilir.

Ayrıca alerji, göz kuruluğu, göz tansiyonu, göz içinde oluşan iltihaplanmalar, kirpik iltihapları ve arpacık gibi rahatsızlıklar da göz kanlanmasına neden olabilir.

Göz kanlanması tek gözde ise ve görme bozukluğu, akıntı, kaşıntı, ateş gibi eşlik eden semptomlar varsa mutlaka göz muayenesinden geçilmelidir.

Sebebi çok

Göz hastalıklarına ek olarak, romatolojik hastalıklar, tiroit problemleri ve hipertansiyon gibi diğer sağlık problemleri de göz kanlanmasına yol açabilir.

Göz kızarıklığı ile kendisi gösteren hastalıklar aşağıdaki gibidir:

Konjonktivit

Üveit

Blefarit

Göz tansiyonu