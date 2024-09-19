"Tek suçum güzel olmak" sözleriyle tanınmıştı! Esra Erol Yazgül bakın şimdi ne halde… Esra Erol’un programında “Tek suçum güzel olmak” sözleriyle tanınan Yazgül, geçirdiği estetik operasyonları sayesinde bambaşka biri oldu. Son halini “Shakira oldum” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o kareler…

Haber Merkezi

ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programında “Tek suçum güzel olmak” sözleriyle hafızalara kazınan Yazgül, şimdi de estetik operasyonlarıyla dikkat çekiyor.

Eski eşi ve eltileriyle yaşadığı sorunları açık yüreklilikle paylaşan Yazgül, “Eltilerimin yaşadığı o apartmana geri dönmem” demişti.

Güzelliği nedeniyle eltileri tarafından kıskanıldığını ve kocasının ailesi tarafından bu durumun kendisine yaşatıldığını belirten Yazgül, yaşadıklarını samimi bir dille anlatmıştı.

Şu sıralar sosyal medyada aktif olan Yazgül, eşinden boşandıktan sonra yeni bir başlangıç yapmayı başardı.

EVRİM GEÇİRDİ

Güzellik uğruna estetik operasyonlardan çekinmeyen Yazgül, karın germe işlemi sonrası elde ettiği yeni görünümünü “Shakira oldum” şeklinde sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu.