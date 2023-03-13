Tekirdağ TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgula! 2023 Tekirdağ TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? Tekirdağ TOKİ kura çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Noter huzurunda ve İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları sorgulanıyor. İşte Tekirdağ TOKİ kura çekilişi sonuçları...

Tekirdağ TOKİ kura çekilişinin sonuçları Çorlu ilçesi için bugün belli oldu. 13 Mart 2023 günü yapılan Tekirdağ TOKİ kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından sık sık sorgulanıyor. Kura çekilişinin sonuçlarına, çekiliş sonrası e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. İşte sonuç sorgulama yöntemi... TOKİ Tekirdağ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tekirdağ kura çekilişi bugün yani 13 Mart 2023 tarihinde saat 10.00 itibarıyla başlamıştı. Çekiliş sonrası sonuçlar merak ediliyor. İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çekilişin ardından sonuçlar başvuruda bulanan vatandaşların erişimine açılmış ve kamuoyu ile paylaşılmış olacak. Sonuçlar ayrıca çekilişin ardından e-Devlet üzerinden de giriş bilgileri girilerek sorgulanabiliyor. 2023 TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN! TOKİ kura çekilişi takvimi 8-14 Mart 2023 tarihleri arası: İzmir 12 bin 400 konut 13-14 Mart 2023 tarihleri: Tekirdağ 3 bin 98 konut