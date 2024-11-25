Teklifler görüşülüyor: O araçlara ÖTV muafiyeti!

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Son günlerde gündemin nabzını tutan hurda araç teşviki bu kez, TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle gündem oldu.

Araç sahibi olmak veya aracını yenilemek isteyen binlerce kişi TBMM’de değerlendirilecek olan ÖTV uygulamasına gözlerini tikmiş durumda.

TBMM'ye verilen kanun teklifinde 25 yaş ve üstü araçların geri dönüşüme verilip yerine 'yerli üretim' araçların alınması amacıyla yeni alınacak araçlardan ÖTV alınmaması bekleniyor.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEKLİFİ GÖRÜŞÜLÜYOR!

Gündemin nabzını tutan hurda araç desteği ile ilgili detaylar özellikle de araçlarını yenilemek isteyenler tarafından araştırılıyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 25 yaş ve üstü araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak ve yerine çevreci ‘yerli üretim’ araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

25 yaş üzerindeki araçların geri dönüşüme verilmesiyle bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş araçların ÖTV'den muaf şekilde alınmasının öngörüldüğü teklife dair detaylar merak edilirken teklifin kabul edilip edilmeyeceği merak ediliyor.