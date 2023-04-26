TEKNOFEST 2023 ne zaman ve nerede yapılacak? Teknofest giriş ücretli mi? Ziyaretçi kayıt ekranı! Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST için geri sayım başladı. Milyonların heyecanla beklediği festivalin detayları merak ediliyor. Peki Teknofest ne zaman ve nerede yapılacak? 2023 Teknofest giriş ücretli mi, ne kadar? İşte merak edilenler…

TEKNOFEST yani Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ilk olarak 2018 yılında gerçekleştirildi. Milyonların heyecanla beklediği Teknofest geldi çattı. Bu yıl da konuklara muhteşem bir festival yaşatacak. Teknofest, her yıl teknoloji yarışmaları ile gençlerin milli teknoloji ürünlerini üretme ve geliştirmesini amaçlıyor. Bu yıl 332 binden fazla takım, 41 ana yarışma ve 102 farklı kategoride yarışacak. Teknoloji, bilim, uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük havacılık festivali olan TEKNOFEST için araştırmalar hız kazandı. Festivale katılmak isteyen binlerce kişi detayları merak ediyor. Peki Teknofest ne zaman başlıyor, nerede yapılacak? 2023 Teknofest giriş ücretli mi, ne kadar? İşte 2023 Teknofest tarihleri ve detayları… 2023 TEKNOFEST ne zaman? TEKNOFEST bu yıl 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Hava Limanı’nda düzenlenecek. 5 gün sürecek olan festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak. Teknofest giriş ücretli mi? Milyonlarca kişinin katılım gösterdiği organizasyona tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilecek. Sadece katılımcıların online biletlerini alması gerekiyor. TEKNOFEST ÜCRETSİZ GİRİŞ BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ