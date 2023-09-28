TEKNOFEST İzmir ne zaman bitiyor, ücretsiz mi? TEKNOFEST İzmir etkinlik takvimi.. TEKNOFEST, İstanbul ve Ankara’nın ardından bu yıl son kez İzmir’de düzenleniyor. İşte TEKNOFEST İzmir hakkında merak edilenler..

ensonhaber.com

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul ve Ankara'nın ardından şimdide İzmir'de düzenleniyor.

Cumhuriyetin 100. yılında ülkemizin üç büyük şehrinde gerçekleştirilen festivalin üçüncü ve son durağı İzmir oldu.

27 Eylül Çarşamba günü başlayan TEKNOFEST hakkında aramalar hız kazandı.

TEKNOFEST'e gitmek isteyen vatandaşlar etkinlik takvimini ve TEKNOFEST'in ücretsiz olup olmadığı gibi konularda araştırmalar yapıyor.

5 gün sürecek festivalde teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgâr tüneli, simülasyon deneyim alanları, “Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay” Sergisi, planetaryum gösterimleri, sahne gösterileri ve çeşitli aktiviteler yer alacak.

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Peki, TEKNOFEST İzmir ne zamana kadar devam edecek ve katılım ücretsiz mi? İşte TEKNOFEST hakkında merak edilenler..

TEKNOFEST İzmir ne zamana kadar devam edecek?

Festival, 27 Eylül – 1 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. İzmir'de bulunan Çiğli Havalimanı’nda devam eden festivalde gösteriler saat 19:00'a kadar devam edecek.

TEKNOFEST ücretsiz mi?

TEKNOFEST İzmir'e katılımlar ücretsiz olacak. TEKNOFEST İzmir’e katılmak isteyenlerin önceden TEKNOFEST 2023 ziyaretçi kaydı oluşturması gerekiyor. 7 yaşın altındaki çocuklar için kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır.

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