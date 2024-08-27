Tekrar satışta! BİM'de 30 Ağustos fırsatı: PS4 Slim 500 GB geliyor! İşte fiyatı... BİM, 30 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak aktüel ürünleri arasında PS4 Slim’i ekledi. Cazip fiyatı ile oyuncu severlerin ilgisini çeken ürün, raflarda yerini alacak.

Editör: Yağmur Dinç

BİM'den 30 Ağustos Zafer Bayramı fırsatı!

BİM marketler zinciri, teknoloji ürünleri arasında popüler PS4 Slim oyun konsolunu yeniden satışa sunuyor.

30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren mağazalarda yer alacak olan PS4 Slim, 8 yıllık geçmişine rağmen oyuncular arasında hâlâ rağbet görüyor.

BİM’in 30 Ağustos aktüel ürünlerinde yer alan PS4 Slim, 500GB depolama kapasitesine ve tek kol özelliklerine sahip.

Konsolun fiyatı, önceki satış fiyatına göre indirimle 11.975 TL olarak belirlendi.

İşte BİM PS4 Slim 500 GB afişi...