Telegram yasaklandı mı, kapatılacak mı? 9 Ekim 2024 Telegram'a erişim engeli... Sosyal medya platformlarında işlenen taciz, tehdit, şantaj gibi suçlar, erişim engelini gündeme getirdi. Bu kapsamda "Telegram kapatılacak mı" merak konusu oldu. İşte son durum...

Yağmur Dinç

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram, iddialara göre adeta bir suç merkezi haline geldi.

Açılan kanallar üzerinden uyuşturucu ticareti, fuhuş, kumar ve pedofili videolarının alenen yapıldığı öne sürülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapan 2 çocuğun ifadelerinin psikolog eşliğinde cumhuriyet savcısı tarafından alınacağını bildirdi.

Yaşanan son olayların akabinde Discord ve Telegram için erişim engelinden söz ediliyor.

Bu kapsamda Telegram kullanıcıları detayları araştırmaya başladı; "Telegram kapanacak mı, yasaklandı mı merak konusu oldu.

İşte Telegram'da son durum...

TELEGRAM KAPATILACAK MI

Telegram'ın yasadışı ve suç içeren faaliyetlerin merkezi haline geldiğinin tespit edilmesi durumunda, BTK harekete geçiyor.

Şirkete gönderilen uyarılar dikkate alınıp önlem sağlanmadığında ise erişim engeli getirilebiliyor. Ancak şuan henüz resmi bir engel kararı bulunmuyor.