Televizyon alacaklar dikkat! OLED ve QLED farkı nedir? Hangisi daha iyi?

Hüseyin Topuz

Modern televizyon teknolojilerinin gelişimi, izleyicilere daha önce hayal bile edilemeyecek bir görüntü kalitesi sunuyor.

Bu teknolojiler arasında OLED ve QLED teknolojileri öne çıkmaktadır.

OLED (Organik Işık Yayan Diyot) ve QLED (Quantum Dot Işık Yayan Diyot) teknolojileri, modern televizyon ekranlarında kullanılan iki farklı görüntüleme teknolojisidir.

Her ikisi de üstün görüntü kalitesi sunar, ancak çalışma prensipleri ve bazı özellikleri bakımından farklılık gösterirler.

İşte OLED ve QLED arasındaki temel farklar...

OLED (Organik Işık Yayan Diyot)

Teknoloji:

OLED ekranlar, her bir pikselin kendi ışığını yayabildiği organik bileşiklerle yapılmıştır. Bu, arka aydınlatma gerektirmediği anlamına gelir.

Siyah Seviyeleri:

OLED ekranlar, pikselleri tamamen kapatabildikleri için mükemmel siyah seviyeleri ve sonsuz kontrast oranı sunar.

Renk ve Parlaklık:

Renk doğruluğu yüksektir, ancak maksimum parlaklık QLED'e göre genellikle daha düşüktür.

Görüş Açısı:

OLED ekranlar geniş görüş açılarına sahiptir, yani ekranın kenarlarından bakıldığında bile renk ve kontrast kaybı minimumdur.

Tepki Süresi:

OLED'ler genellikle daha hızlı tepki sürelerine sahiptir, bu da hareketli sahnelerde daha az bulanıklık anlamına gelir.

Esneklik:

OLED paneller ince ve esnek olabilir, bu da kavisli veya katlanabilir ekranların yapılabilmesine olanak tanır.

Dezavantajlar:

OLED ekranlar, uzun süreli statik görüntülerde yanma (burn-in) riski taşır ve üretim maliyetleri genellikle daha yüksektir.

QLED (Quantum Dot Işık Yayan Diyot)

Teknoloji:

QLED ekranlar, geleneksel LED arka aydınlatmalı LCD ekranlardır, ancak quantum dot (kuantum noktacık) katmanı eklenmiştir. Bu katman, ışığı filtreleyerek daha canlı renkler üretir.

Siyah Seviyeleri:

QLED ekranlar, tam karartma (local dimming) teknolojisi ile iyi siyah seviyeleri sunar, ancak OLED kadar derin siyahlar elde edemez.

Renk ve Parlaklık:

QLED ekranlar, özellikle yüksek parlaklık seviyelerinde mükemmel renk doğruluğu sunar ve genellikle daha yüksek parlaklık seviyelerine ulaşabilir.

Görüş Açısı:

QLED ekranlar, OLED'e kıyasla daha dar görüş açılarına sahiptir, yani ekranın yanlarından bakıldığında renk ve kontrast kaybı yaşanabilir.

Tepki Süresi:

QLED ekranlar, OLED kadar hızlı tepki sürelerine sahip olmasa da, yine de çoğu kullanıcı için yeterince hızlıdır.

Dayanıklılık:

QLED ekranlar, yanma (burn-in) riskine karşı daha dirençlidir ve genellikle daha uzun ömürlüdür.

Dezavantajlar:

QLED ekranlar, daha kalın ve ağır olabilir, çünkü arka aydınlatma ve diğer katmanlar gerektirir.