Temettü ne demek? Temettü ne zaman ve hangi durumlarda dağıtılır? Borsada bazı şirketlerin temettü kararlarını açıklamaya başlamasının ardından temettü hakkında aramalar hız kazandı. Peki nedir temettü? İşte merak edilen sorunun yanıtı..

Son günlerde sıklıkla gündeme gelen temettü terimi borsayı yakından takip edenler tarafından bilinmektedir ancak birçok vatandaş temettünün ne anlama geldiğini merak ediyor.

Borsa'da bazı şirketlerin temettü ödemesi yapacağını açıklamasının ardından konu hakkında aramalar hız kazandı.

Bazı şirketler temettü dağıtacaklarını açıklıyor. Borsaya yeni giren veya girmek için hazırlık yapanlar temettü hakkında araştırma yapıyor.

Peki temettü ne demek? Borsada bulunan şirketler hangi durumlarda temettü dağıtır. İşte merak edilen soruların yanıtı..

Temettü nedir?

Temettü, şirketin dönem içinde elde ettiği kardan mevcut ortakların pay alma hakkına verilen isimdir. Borsada işlem gören şirketlerde kar payı nakit yada hisse senedi şeklinde dağıtılabilir. Temettüler nakit olarak ortaklara ödenen temettüler ve bedelsiz sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni senet dağıtılan temettüler olmak üzere iki şekilde dağıtılmaktadır.

Temettü elde edilen kardan pay alma hakkına verilen isimdir. Borsa yatırımcısı için temettü; hissedarı olduğu şirketin yıllık net dönem karı üzerinden pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen miktardır. Kar payı nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtılabilir. Bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verdiğinde kar payını pay senedi olarak dağıtır.

Nakit olarak dağıtılması halinde ödeme peşin veya taksitler halinde yapılabilir. Şirket ortakları dışında intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına kadar pay dağıtılabilir. Ancak önce pay sahiplerinin temettü yerini alması şarttır. Ayrıca pay sahiplerine dağıtılan kar payının dörtte birini aşamaz.

Borsada işlem gören şirketler ilgili dönemde kar etmiş olsalar dahi, temettü dağıtmayabilirler. Geleneksel olarak kar payı dağıtan şirketler olduğu gibi kar payı dağıtmama kararı alan şirketler de olabilir. Temettü kararı yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunda alınır.

Borsada işlem gören ortaklıklarda kar payı, tüm pay sahiplerine payları oranında verilir. Kar payı alabilmek için mutlaka kar payının ödemesinin yapıldığı gün o pay senedinin elinizi bulundurmanız gerekmektedir.