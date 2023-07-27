Temmuz emekli maaş farkı yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SGK ödeme tarihini duyurdu.. SGK, emekli maaş farkı ödemesi için yazılı açıklamada bulundu. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte bu sorunun yanıtı..

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli maaşı farkı ödemesi için tarih belli oldu.

Bilindiği üzere emekli zamları, 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirlenerek yürürlüğe girdi.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre emekli maaşlarına %19.55 oranında artış yapılacaktı fakat buna refah payı eklemesi yapılarak zam oranı %25’e çıkarıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada emekli maaş farklarının yatırılacağı tarihler açıklandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emekli Sandığı (4/1-(c)) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan Fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2023 tarihinde ödenecektir.

Buna göre;

-Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

-Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.

SSK (4/1-(a)) ve BAĞKUR (4/1-(b)) kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günleri olan 17-28 Temmuz tarihlerinde ödenmeye başlanmıştır.

Peki, 2023 Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte yanıtı..

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 Temmuz zam farkı ödemeleri 28 Temmuz Cuma günü yapılacak.