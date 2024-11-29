TEMU güncel alışveriş limiti 2025 | TEMU vergisiz sipariş limiti ne kadar, kaç TL?

Yağmur Dinç

Online alışveriş çılgınlığına yeni bir soluk getiren TEMU, rakipleri Aliexpress, Alibaba, Amazon gibi firmaları geride bıraktı.

Bin bir çeşit ürünün uygun fiyatlarla satıldığı e-ticaret platformu TEMU, milyonlarca tüketiciye ulaştı.

Saç tokasından mutfak eşyasına, ev aletlerinden pratik eşyalara kadar her bir kategoride hizmet veren TEMU, yurt dışından alışveriş imkanı sağlıyor.

Türkiye'de büyük bir ilgi gören TEMU için "alışveriş limiti" bulunuyor.

Peki, TEMU alışveriş limiti kaç dolar, kaç TL? TEMU vergisiz alışveriş güncel limiti...

TEMU ALIŞVERİŞ LİMİTİ 2025

Temu başta olmak üzere Çin menşeili siteler ve diğer yurt dışı alışverişlerini etkileyen yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre; Avrupa Birliği ülkelerinden sipariş verilen ürünlerde, 30 Euro'yu aşan değere sahip ürünler için yüzde 30 vergi uygulanacak.

Temu gümrük bilgilerini de güncelledi. Buna göre;

- Ayda en fazla 5 sipariş,

- Maksimum 1.050 TL (kupon hariç),

- Aynı üründen maksimum 5 adet alınabilir.