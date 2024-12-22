Yağmur Dinç

Tencere ve diğer mutfak gereçlerinin kalitesi, yemeklerin hazırlanmasından sağlığa kadar pek çok açıdan önemlidir.

Kaliteli tencereler genellikle sağlığa zararsız malzemelerle üretilir. Örneğin, paslanmaz çelik tencereler, kimyasal madde salmaz ve yemekle temas eden yüzeylerin paslanma, boyama ya da aşınma gibi sorunlarla karşılaşmaz.

Ancak, tencerelerin gerçek bir çelik olup olmadığı nasıl anlaşılır...

Meğer, arkasında yazıyormuş! İşte tencerelerdeki o işaret...

"18/10" DETAYI

Tencerelerin arkasındaki "18/10" ifadesi, tencerenin üretildiği paslanmaz çeliğin içeriğini gösterir. Bu, çeliğin bileşimindeki 18% krom ve 10% nikel oranlarını belirtir.

18% krom: Krom, paslanmaz çeliğin dayanıklılığını artırır ve paslanmaya karşı direnç sağlar. Ayrıca, tencerenin parlak görünmesini sağlar.

10% nikel: Nikel, paslanmaz çeliğe mukavemet ve korozyona karşı dayanıklılık kazandırır. Aynı zamanda çeliğin daha güçlü ve daha dayanıklı olmasını sağlar.