Tencereye bir kaşık ekleyin, kuru fasulyeniz erimeyecek ve gaz yapmayacak Gaz yapmayan kuru fasulyenin sırrı ortaya çıktı. Üstelik fasulyeler diri diri kalacak. Tencereye 1 kaşık eklemeniz yeterli…

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Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan kuru fasulye, sağlıklı beslenmenin de önemli bir parçası.

Ancak birçoğumuz, kuru fasulyenin gaz yapması nedeniyle tüketimden kaçınıyoruz.

Oysa, kuru fasulyenin sağlık açısından faydalarından mahrum kalmak yerine, basit yöntemlerle bu sorunu çözmek mümkün.

Kuru fasulyenin besin değeri yüksek olmasına rağmen, pişirme aşamasında yapılan yanlışlar nedeniyle gaz problemi yaşanabiliyor.

Kuru fasulyenizin gaz yapmamasını ve erimemesini istiyorsanız mutlaka bu yöntemi deneyin.

Tencereye yalnızca 1 kaşık eklemeniz yetiyor!

Kuru fasulyenin gaz sorunu yok oluyor

Kimyon faydalarıyla öne çıkan bir baharattır. Özellikle sindirimi kolaylaştırması, antioksidan özellikleri, bağışıklığı güçlendirmesi, kan şekeri düzenlemesi kimyonu diğer baharatlardan ayıran en büyük özellikleridir.

Ayrıca kimyon kanserle de mücadele eder. Peki kimyonu hiç kuru fasulyede denediniz mi?

Kuru fasulye pişirirken tencerenin içerisine 1 kaşık kimyon eklerseniz, kuru fasulye gaz yapmayacak ve asla erimeyecek.