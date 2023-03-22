Teravih namazı farz mı, sünnet mi? Teravihin hükmü ve mahiyeti Ramazan ayında eda edilen teravih namazının farz olup olmadığı merak ediliyor. Yatsının ardından 20 rekat olarak kılınan teravih farz mıdır, sünnet midir sorusuna yanıt araştırılıyor. Peki, teravih namazı farz mı? Teravihin hükmü ve mahiyeti nedir? İşte Diyanet'in yanıtı...

22 Mart Çarşamba akşamı itibarıyla 2023 yılının ilk teravih namazı kılındı.

Ramazan boyunca her yatsının akabinde kılınacak olan teravih namazı, bayram sabahına kadar tekrar edecek.

Teravih namazı için camide cemaatle buluşacak olan Müslümanlar, "teravih namazı hükmü ve mahiyeti" konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda teravih namazı farz mıdır, sünnet midir? Teravih namazının hükmü nedir? gibi sorulara yanıt araştırılıyor.

Sözlükte “rahatlatmak, dinlendirmek” manasında olan terâvîh ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan namazı ifade eder.

Peki, teravih namazı farz mı? Teravih sünnet midir? Teravih namazı kılmamanın günahı nedir? İşte Diyanet'e göre teravihin hükmü ve mahiyeti...

Teravih namazı farz mıdır?

Teravih namazı, Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır; dolayısıyla farz değildir.

Teravih namazının hükmü ve mahiyeti nedir?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178).

Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir.

Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.