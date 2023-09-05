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Tercihler bitiyor! 2023 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Abone Olun

Tercihler bitiyor! 2023 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 29 Ağustos itibariyle başlayan DGS tercih dönemi, adaylar için son saatlere yaklaşıyor. Diğer yandan tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar…

ensonhaber.com Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans mezunu adayların lisans eğitimine geçiş yapmalarını sağlıyor. DGS tercihleri için belirlenen tarihler içerisinde tercihlerini tamamlayan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair beklentiler içerisindedirler. DGS'ye katılarak 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla çıkarmayı hedefleyen adaylar, son tercih günü ve tercih sonuçlarının açıklanma tarihine dair bilgileri merak ediyorlar. 29 Ağustos’ta başlayan DGS tercih dönemi, bugün sona erecek. Adaylar son tercihlerini tamamlayacak. Peki, 2023 DGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilenler… DGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 DGS tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. 2023 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz yıl 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında DGS tercih başvuruları alınmıştı. DGS yerleştirme sonuçları ise 7 Eylül tarihinde ilan edilmişti. Bu bilgilere göre bu yıl tercih sonuçlarının 11 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

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