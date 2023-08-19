Tercihler neden açıklanmadı? YKS 2023 tercihleri bugün açıklanır mı? Üniversite öğrencisi adayları, tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM'den henüz bir duyuru gelmedi Bu kapsamda "Tercihler neden açıklanmadı? YKS 2023 tercihleri bugün açıklanır mı?" merak ediliyor.

ensonhaber.com YKS sonuçlarının açıklanmasının akabinde tercih işlemleri de gerçekleştirildi. Tercih sonuçlarını sabırsızlıkla bekleyen adaylar, hangi üniversiteye gideceklerini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda ÖSYM'den gelecek olan açıklama bekleniyor. Son dakika üniversite sınav sonuçları ve YKS 2023 tercihleri açıklandı mı merak ediliyor. Geçen sene bu zamanlarda sonuçlar yayımlanmıştı. Tercih sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı merak ediliyor. İşte tercih sonuçlarında son durum... YKS tercih sonuçları 2023! 2023 YKS tercih sonuçlarının cuma gününe kadar açıklanması bekleniyordu. Yoğunluk nedeniyle duyuru gelmedi. YKS tercih sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden paylaşılacak. YKS tercih sonuçları resmi internet sayfasına yüklendikten sonra ÖSYM’nin sosyal medya hesabından sonuçların açıklandığı duyurusu yayınlanacak. Hafta sonu için bekleyiş sürüyor.