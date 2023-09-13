Tereddüt meselesi: Telefon sessizdeyken alarm çalar mı? iPhone ve Samsung alarm ayarı Alarmsız uyanamayanların her gece "sessizdeyken çalar mı" sorusu kafasına takılıyor. iPhone, Samsung ve birçok farklı telefon markasında sessiz, rahatsız etme modunda veya şarj bittiğinde alarm çalar mı sizler için araştırdık.

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Cep telefonlarımız, hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Elimizden düşürmediğimiz telefonlarla uyuyor hatta onlar sayesinde uyanıyoruz.

Cep telefonu alarmı, bir akıllı telefonun veya mobil cihazın belirli bir zamanda veya belirli bir süre sonra kullanıcıyı uyandırmak, hatırlatmak veya bir olayı bildirmek amacıyla çalan bir ses veya titreşimdir.

Milyonlarca insan işe ve okula gitmek için cep telefonu alarmını kuruyor.

Belirlenen saat ve zil sesine göre çalan alarm, bazen uyanmayı bazense ilaç içmeyi hatırlatıyor.

Alarm konusunda cep telefonu kullanıcılarının merak ettiği sorular var. Örneğin sessizdeyken, rahatsız etme modunda iken veya şarj bittiğinde de alarm çalar mı...

Özellikle sürekli sessizde kullananlar, alarm kurar kurmaz şüpheye düşüyor.

iPhone ve Samsung başta olmak üzere akıllı telefon markalarında "sessizdeyken alarm çalar mı", "kurulu alarm telefon kapansa da çalar mı" gibi sorulara sizler için yanıt aradık.

İşte merak edilen detaylar...

Sessizdeyken alarm çalar mı

Çoğu modern akıllı telefon, sessiz veya titreşim modundayken bile alarmın çalmasını sağlayacak bir özellik sunar.

Alarm genellikle telefonun içsel saatine ve alarm ayarlarına bağlı olarak çalışır, bu nedenle sessiz veya titreşim modunda olsa bile alarmın çalışması mümkün olabilir.

Ancak telefonun modeline ve işletim sistemine göre bu özellik değişebilir, bu nedenle bazı telefonlar veya ayarlar sessiz moddayken alarmın çalmasını engelleyebilir.

iPhone ve Samsung modellerinde Rahatsız Etme ve Zil/Sessiz anahtarı alarm sesini etkilemez. Zil/Sessiz anahtarını Sessiz'e ayarlasanız da Rahatsız Etme'yi açsanız da alarm çalar.

Uçak modu özelliğinin, kısıtlamadığı bir işlev de alarm uygulamasıdır. Telefonlar uçak modundayken kişiler alarm uygulamasını rahatlıkla kullanabilir.

Telefon kapalı iken tüm sistemler de kapalı olduğundan dolayı alarm çalmaz, bu durum yazılım konseptidir.