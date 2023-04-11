Terk etmek nasıl yazılır? Terketmek mi, terk etmek mi? İşte TDK'ya göre doğru yazım şekli! Türkçe'nin, dilin doğru kullanımı büyük önem teşkil ediyor. Özellikle günlük hayatta, derslerde ve sosyal medyada kullanılan ifadelerin doğru ve yanlış yazımları sıklıkla araştırılıyor. Bunlardan biri ise "terk etmek" kelimesi olarak biliniyor. Peki terk etmek nasıl yazılır? Terketmek mi, terk etmek mi?

Terk etmek kelimesinin yazılış şekli sıklıkla araştırılan konulardan biri oldu. Bir durumdan, herhangi bir işten vazgeçmek veya herhangi birinin bir başka kişiden, ortamdan veya işten ayrılması halini ifade eden bir sözcük olan terk etmek kelime grubunun yazılışı araştırılıyor.

Terk etmek nasıl yazılır?

Bu kelime grubunda, terk ve etmek kelimeleri her ikisi de bir başına başka anlamlar ifade etmektedir. Yazım konusunda en çok yapılan hatalardan biri ise terk etmenin ayrı veya birleşik yazımı konusunda yaşanmaktadır. Peki terk etmek kelimesi ayrı ayrı mı, yoksa birleşik mi yazılır?

Türkçe dilinde, kurallara göre sözcüğün sonuna gelen ve eylem bildiren kelimeler ayrı yazılmaktadır. Eğer iki sözcükten en az birinde ayrı yazılması halinde anlam kaybı olmuyorsa, bu durumda kelimeler ayrı yazılmaktadır. Terk etmek kelime grubunun sözcükleri ayrı ayrı yazıldığında herhangi anlam kaybı olmamaktadır.

Bu sebeple "Terk etmek" kelimesi yazımının doğru şekli ayrı yazılmış halidir. Yani doğru yazımı 'terk etmek' şeklinde kabul edilmektedir. Kelimenin "Terketmek" şeklindeki yazılışı ise Türk dil kurallarına göre yanlıştır.

TDK'ya göre de 'Terk etmek' kelimesi bu şekilde yazılmalıdır:

Terk etmek ( TDK'ya göre doğru yazım şekli)

Terketmek (TDK'ya göre yanlış yazım şekli)

Sana göre olmayan yerleri, durumları ve kişileri terk etmek en doğru seçim olacaktır. (Doğru kullanım şekli)

Onlarca anı yaşadığın bir yeri terketmek bu kadar kolay olmamalı. (Yanlış kullanım şekli)