Terlemeyi anında kesiyor! Ter kokusu nasıl geçer? İşte ter kokusunu yok edecek öneriler.. Ter kokusu nasıl giderilir sorusu sık sık gündeme geliyor. İşte sıcak havalarda kabus haline dönüşen ter kokusuna karşı yapılacaklar..

Özellikle yazın gelmesiyle büyük bir sorun haline gelen terleme birçok kişinin ortak sorunu olarak dikkat çekiyor.

Aşırı terleyen kişiler ter kokusundan kurtulmak için çeşitli yöntemler deneyerek bu soruna karşı koymak istiyor.

İnternette konu hakkında aramalar yapanlar ter kokusu nasıl giderilir şeklindeki soruların yanıt arıyorlar.

Peki, ter kokusu nasıl geçer? İşte ter kokusunu yok edecek bazı öneriler..

Sirke

Terleme genellikle koltuk altında meydana gelir. Sirke, koltuk altının ph dengesini düzene sokarak bakteri oluşumunu en aza indirir. Sirkeyi pamuk yardımıyla duştan sonra koltuk altınıza uygulayabilirsiniz.

Bebek pudrası

Bebek pudrası emici yapıcı etkisi ile nemli ortamdaki sıvıyı azaltır. Zararlı bakterilerin oluşma ihtimalini engelleyen bebek pudrası sıcak havaların neden olduğu pişiğe de iyi gelmektedir. Günlük olarak vücudunuzu temiz bir bezle sildikten sonra bebek pudrasını terlemenin en yoğun olduğu bölgeye uygulayabilirsiniz.

Limon

Antiseptik özelliği bulunan limon zararlı bakterilerin oluşmasını önler. Bir adet limonu iyice sıkın ve pamuk yardımıyla koltuk altınıza sürün. Limon kötü kokuyu azaltmasının yanı sıra terden dolayı kararan koltuk altının rengini de düzene sokar. Limonu koltuk altına sürdükten 15 dakika sonra ılık su ile durulayabilirsiniz.

Kabartma tozu ve limon suyu

Kabartma tozu ve limon suyu karıştırılarak bir kür elde edin. Bu doğal kür hem bakteri hem de koku oluşumunun önüne geçer. Duştan önce, limon suyu ve kabartma tozu karıştırılarak hamur kıvamına getirin. Bu karışımı koltuk altlarınıza sürün. 10 dakika bekledikten sonra uyguladığınız bölgeyi yıkayabilirsiniz.