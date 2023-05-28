Teşkilat bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 28 Mayıs TRT 1 yayın akışı Her Pazar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin, cumhurbaşkanlığı ikinci tur sebebiyle bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki Teşkilat bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 28 Mayıs TRT 1 yayın akışı

İlk bölümü 2021 yılında yayınlanan Teşkilat dizisi, her Pazar TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Murat Yıldırım, Gürkan Uygun gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitliyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşen Türkiye genel seçimleri sebebiyle ertelenen dizinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin bugün gerçekleşmesi akıllara pazar dizilerini getirdi. Geçtiğimiz hafta 75. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisinin 76. bölümü heyecanla bekleniyor. Peki Teşkilat dizisi bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 28 Mayıs TRT 1 yayın akışı... Teşkilat bu akşam var mı? Her Pazar TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, bu akşam cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri nedeniyle ekranlarda yer almayacak. Dizinin yeni bölümü 4 Haziran 2023 Pazar günü yayınlanacak. 28 Mayıs TRT1 yayın akışı · 13:00 Şehrime Hoşgeldiniz · 14:00 Gönül Dağı · 17:00 Seçim 2023