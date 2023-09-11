Teşkilat yeni sezon ne zaman? Teşkilat dizisi 80. bölüm tarihi... Yeni sezona yeni oyuncularla başlayacak olan Teşkilat dizisi, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin hayran kitlesi yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. İşte Teşkilat dizisinin yeni sezon 80. bölüm tarihi…

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Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği, aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle tanınan Teşkilat dizisi, izleyicilerini heyecanlı bir serüvene sürüklüyor.

Her hafta pazar akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, sezon finali yapmasının ardından ne zaman geri döneceği merak edilen yapımlardan biri haline geldi.

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Deniz Baysal’ın yer aldığı dizinin sezon finalinde Deniz Baysal, Teşkilat’a veda etti.

Yeni sezona yepyeni oyuncularla başlayacak olan diziye gün sayarken, arama motorlarında araştırmalar da hız kazandı.

Peki, Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat 4. sezon 80. bölüm hangi tarihte? İşte detaylar…

Teşkilat yeni sezon ne zaman?

Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin ekim ayının ilk haftasıyla ekranlara dönmesi bekleniyor.

Sezon finali özeti

Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis’in David Hartley’in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır. Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.

Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar. Her son, yeni bir başlangıcı karşılar.

Teşkilat’ın sezon finali, gelecek sezonda daha da büyük heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceranın kapısını aralayacak.