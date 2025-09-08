Tesla şarj zammı 2025: İşte yeni kWh ücretleri

Tesla, Türkiye’deki Supercharger istasyonlarında şarj ücretlerine 8 Eylül itibarıyla yeni bir zam yaptı.

Son zammın ardından Tesla sahipleri için kilovat-saat (kWh) başına şarj ücreti 8,50 TL’den 8,90 TL’ye çıkarıldı.

Şarj ağının farklı marka elektrikli araç sürücülerine de açık olması nedeniyle bu kullanıcılar için de kWh başına ücret 10,60 TL’den 12,50 TL’ye yükseldi.

Böylelikle Tesla, Supercharger hızlı şarj istasyonlarının fiyatlarını Tesla sahipleri için yüzde 4,7, diğer elektrikli araç kullanıcıları için ise yüzde 18 oranında artırmış oldu.