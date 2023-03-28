Tesla Türkiye'ye ne zaman geliyor? Ünlü otomobil devi duyurdu! Tesla'nın Türkiye'de satışı var mı? ABD'li otomobil firması Tesla'nın ülkemize geleceği şirket tarafından duyuruldu. Şirketin resmi hesabından yapılan duyuru sonrası ülkemize ne zaman geleceği ve şu anda Türkiye'de satışı olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki Tesla ne zaman Türkiye'ye geliyor?

ABD'li elektrikli otomobil markası Tesla'nın Türkiye'ye geleceğinin açıklanmasının ardından dev markanın ülkemize geleceği tarih merak edilmeye başlandı. Instagram üzerinden yaptığı paylaşım sonrası otomobil markası mercek altına alınırken, ülkemizdeki satış fiyatı gibi detaylar da sorgulanıyor. Tesla ne zaman Türkiye'ye gelecek? Ünlü ABD'li elektrikli otomobil markası Tesla'nın ülkemize ne zaman geleceği uzunca bir süredir sorgulanıyordu. Dev şirket, Instagram üzerinden paylaşımda bulundu ve otomobilin takipçilerini heyecanlandırdı. 4 Nisan'da ön satışların başlaması bekleniyor Özellikleriyle dikkat çeken elektrikli otomobil markası paylaşımında "Türkiye" ve "4/4" ifadelerini kullandı. Yapılan paylaşım sonrası 4/4 ifadesi 4 Nisan olarak yorumlanırken, Tesla'nın 4 Nisan tarihinde resmi satışlarını başlatması beklenmekte. TOGG'da ön siparişler devam ediyor Ayrıca yerli otomobilimiz olan TOGG için ön siparişler verilmeye devam ediliyor. TOGG ise ilk başta 12 bin adet olarak açıkladığı çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını yüksek talep sonrası güncelledi ve 20 bin olarak yeniledi.