Teşrik Tekbiri ne zaman, nasıl getirilir 2023? Her yıl Kurban bayramında teşrik tekbirinin nasıl getirildiği ve başlangıç tarihi merak ediliyor. Peki, 2023 teşrik tekbiri ne zaman? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? İşte teşrik tekbiri tarihleri ve önemi...

Kurban Bayramı ile birlikte İslam aleminin gündeminde yer alan teşrik tekbiri, merak konusu oldu.

“Teşrik” Arapça'da etleri doğrayıp kurutmak demektir.

Vaktiyle bayramın birinci günü Mina’da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında “eyyam-ı teşrik / teşrik günleri” denilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.

Bu vesile ile Müslümanlar Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri getirirler. Dinimize göre teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Peki teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? İşte 2023 teşrik tekbiri tarihleri...

Teşrik tekbiri ne zaman 2023?

2023 yılında teşrik tekbiri 27 Haziran Salı ve 1 Temmuz Cumartesi arasında denk gelmektedir.

Teşrik tekbiri nasıl getirilir?

Farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir.

Anlamı:

Teşrik tekbiri “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur”anlamına gelir.