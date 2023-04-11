Tetikçinin Oğlu dizisi Metin kimdir? Genco Özak kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ekranlarda ilk bölümüyle yayınlanacak olan Tetikçinin Oğlu dizisinde Metin karakterini kimin canlandırdığı merak ediliyor. Aksiyon sahneleri ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Metin karakterine Genco Özak hayat verecek. Peki Genco Özak kimdir, kaç yaşında?

İlk bölümü bu akşam saat 20:00'de yayınlanacak olan Tetikçinin Oğlu dizisinin konusu ve karakterleri merak ediliyor. Dizinin başrolünde Şevket Çoruh ve Timuçin Esen yer alırken, Metin karakterini ise Genco Özak canlandırıyor. İşte Genco Özak'ın hayatı...

Tetikçinin Oğlu dizisinin Metin'i Genco Özak kimdir?

Dizide aile bağları güçlü olmayan bir genci canlandıracak olan 1992 doğumlu Genco, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlamıştır. Genç oyuncu, 1.84 metre boyundadır ve 79 kilodur. Özak'ın burcu ise Akrep burcudur.

Vatanım Sensin, Söz, Çukur gibi dizilerde de rol alan Genco Özak, Kocamın Ailesi dizisiyle oyunculuğa başlamış ve peş peşe çok konuşulan yapımlarda yer almıştır.

Genco Özak'ın rol aldığı diziler

Tetikçinin Oğlu,

Çukur,

Kocamın Ailesi,

Vatanım Sensin,

Kor,

Martıların efendisi,

Kaybedenler Kulübü,

Söz,

Güvercin.

Tetikçinin Oğlu dizisi Metin karakteri kimdir?

Genco Özak'ın canlandırdığı Metin karakteri için hayatta bir tek Sibel vardır. Sibel, Metin’in en büyük zaafı olarak anlatılmaktadır. Metin, hemofili hastası olmasına rağmen risk almaktan korkmamakta ve her türlü belaya girebilmektedir. Ayrıca girdiği bu belalardan da bir o kadar kolay sıyrılabilen biridir.