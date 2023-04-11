Tetikçinin Oğlu nerede çekiliyor, uyarlama mı? Şevket Çoruh ve Timuçin Esen başrolde! Başrollerini usta oyuncu Timuçin Esen ve Şevket Çoruhlu'nun paylaştığı Tetikçinin Oğlu dizisi bu akşam FOX TV'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin çekim mekanları ve gerçek hikaye olup olmadığı merak ediliyor. İşte detaylar...

FOX TV yepyeni diziyle fırtınalar estirecek. Tetikçinin Oğlu dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Timuçin Esen ve Şevket Çoruhlu’nun olduğu Tetikçinin Oğlu dizisi tanıtımlarıyla beğeni topladı.

Dizinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek üstleniyor. Senaryosunu ise Gökhan Horzum üstleniyor.

Bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Tetikçinin Oğlu dizisinin detayları merak konusu oldu.

Dizinin nerede çekildiği ve gerçek bir hikayeden uyarlanıp uyarlanmadığı araştırılmaya başladı. İşte merak edilenler…

Tetikçinin Oğlu nerede çekiliyor?

FOX TV’nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu çekimleri genel olarak Bodrum, Muğla illerinde yapılıyor.

Tetikçinin Oğlu uyarlama mı?

Tetikçinin Oğlu dizisi herhangi bir yapımdan uyarlanmadı. Dizi orijinal yapım olarak izleyici karşısına çıkacak.

Tetikçinin Oğlu konusu

İskender ve Korkmaz, kırk yıldır sırtını birbirine dayamış iki dosttur. Korkmaz, İskender için elini kirletmekten çekinmez ve yıllar içinde tetikçisine dönüşür. İskender ise onun sayesinde işlerini büyütmüş, rakiplerinin korktuğu bir insana dönüşmüştür.

Zamanı geldiğinde her şeyin başına geçireceği oğlu Yiğit, babasının gözüne girmek için bir iş organize eder ama işler beklediği gibi gitmez. Hayatını üç kağıtla kazanan, günübirlik yaşayan Metin ise, o gece olay yerindedir.

Yaşanan olaylar sonucu Yiğit ölürken, Metin de büyük bir belanın içerisine düşer. Oğlunun ölümüyle tüm kontrolü kaybeden İskender, Korkmaz’dan oğlunun katilini bulmasını ister. Bir süre iz süren Korkmaz, sonunda hedefe ulaşmak üzereyken büyük bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Artık Korkmaz, Metin ve İskender için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Oyuncu kadrosu

· Şevket Çoruh - İskender

· Timuçin Esen - Korkmaz

· Genco Özak - Metin

· Sezin Akbaşoğulları - Huri

· Serhat Kılıç - Esat

· Bahar Şahin - Sibel

· Esra Kızıldoğan - Nursel

· Aybike Turan - Kiraz

· Kaya Akkaya - Sarp

· Baran Can Eraslan - Yunus

· Konuk oyuncular

· Hilmi Cem İntepe - Yiğit

· Nükhet Duru - Ayla