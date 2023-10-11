TEV burs sonuçları açıklandı mı? 9 ay boyunca 2 bin 500 lira! TEV 2023/24 burs sorgulama Türk Eğitim Vakfı tarafından burs almak isteyen öğrenciler, başvuru sonuçlarını sorguluyor. Peki, TEV 2023 bursları açıklandı mı? Ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

ensonhaber.com Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları başvuruları 4 – 24 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversitelerde eğitim alan öğrencilere 9 ay boyunca 2 bin 500 TL burs verecek olan kurum, burs sonuçlarını adaylara mail yolu ile bildirecek. Peki, TEV 2023 burs sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı... TEV burs sonuçları 2023 Türk Eğitim Vakfı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılında alınan burs başvuru sonuçlarını açıklamadı. Burs sonuçları genellikle Kasım-Aralık ayında netlik kazanmaktadır. TEV bursu ne zaman yatacak? Burslar, her öğretim yılında Ekim'den Haziran'a kadar süren 9 aylık bir dönemi kapsayacak şekilde ödenmektedir. 2023 yılında 2 bin 500 lira olarak belirlenmiştir. Ödemeler, genel ilke olarak her ayın 15'inde yapılır..