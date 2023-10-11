TEV burs sonuçları açıklandı mı? 9 ay boyunca 2 bin 500 lira! TEV 2023/24 burs sorgulama
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Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları başvuruları 4 – 24 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.

Başvuru sürecini tamamlayan adaylar başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversitelerde eğitim alan öğrencilere 9 ay boyunca 2 bin 500 TL burs verecek olan kurum, burs sonuçlarını adaylara mail yolu ile bildirecek.

Peki, TEV 2023 burs sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı...

TEV burs sonuçları açıklandı mı? 2023/24 burs sorgulama

TEV burs sonuçları 2023

Türk Eğitim Vakfı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılında alınan burs başvuru sonuçlarını açıklamadı.

Burs sonuçları genellikle Kasım-Aralık ayında netlik kazanmaktadır.

TEV bursu ne zaman yatacak?

Burslar, her öğretim yılında Ekim'den Haziran'a kadar süren 9 aylık bir dönemi kapsayacak şekilde ödenmektedir. 2023 yılında 2 bin 500 lira olarak belirlenmiştir.

Ödemeler, genel ilke olarak her ayın 15'inde yapılır..