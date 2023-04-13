TFF duyurdu: Süper Lig yeni sezon tarihi belli oldu! İşte Süper Lig 2023-2024 başlangıç ve bitiş tarihi...

Spor Toto Süper Lig’de 29. haftaya giriliyor. Sezonun bitmesine kısa bir zaman kala yeni sezon tarihi merak ediliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu geçtiğimiz gün bir toplantı düzenledi. Toplantıda bazı kararlar alındı.
TFF’nin aldığı kararlara göre 2023-2024 Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig’in başlangıç ve bitiş tarihi belirlendi.
Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak?
TFF’nin aldığı karara göre Süper Lig’de yeni sezon 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanacak maçla başlayacak. 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.
TFF'nin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir.
Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir"